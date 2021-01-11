Тестирование на коронавирус. Фото: Freepik

https://racurs.ua/n148855-diagnostika-koronavirusa-v-ukraine-mobilnye-brigady-zamenyaut-centrami-testirovaniya.html

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Быстрое тестирование на коронавирус в Украине добавили к стандарту первичной медицинской помощи. Также мобильные бригады заменят на центры тестирования.

В первом квартале 2021 года не будет пакета услуг для мобильных бригад, отбирающих материал для тестирования у пациентов с подозрением на COVID-19, сообщает Национальная служба здоровья.

Вместо этого центры предоставления первичной медпомощи создают пункты тестирования. Медики выезжают к тем пациентам, которые не могут добраться до пунктов самостоятельно.

Также центры медико-санитарной помощи имеют возможность договориться между собой и создать совместные пункты тестирования или мобильные бригады.

К стандарту первичной медицинской помощи добавлено скрининговое обследование — тестирование методом экспресс-диагностики — быстрый тест на антиген, результат которого можно получить через 15 минут после тестирования, — сообщают в НСЗУ.

Быстрые тесты поступают в региональные департаменты здравоохранения. Они же будут распределять нужное количество тестов на учреждения здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь.

Скрининговое исследование на определение антигена SARS-CoV-2 будут проводить:

людям с подозрением на COVID-19;

людям с симптомами тяжелого острого респираторного синдрома, других ОРВИ или с признаками пневмонии;

пациентам, подлежащим плановой госпитализации;

лицам, которые были в тесном контакте с больным COVID-19 и тем, кто вернулся из регионов, где зафиксировано масштабное распространение COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на 11 января коронавирус обнаружили у 4,2 тыс. человек. Всего с начала пандемии коронавирусной болезни зафиксировано свыше 1,12 млн случаев COVID-19.

В январе Украина отправит в лабораторию ВОЗ первые образцы для выявления нового штамма коронавируса, который распространяется по миру.