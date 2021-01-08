Коронавирус в Украине. Фото: ukrinform.uа

https://racurs.ua/n148774-novyy-shtamm-koronavirusa-ukraina-napravit-obrazcy-v-voz.html

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться. 19−21 января Украина отправит в лабораторию ВОЗ первые образцы для выявления нового штамма коронавируса, который распространяется по миру.

Их отправят в лабораторию, функционирующую на базе клиники «Шарите» в Берлине, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет «Интерфакс-Украина».

Образцы соберут до 14 января от больных с подозрением на COVID-19 на территориях со значительным уровнем распространения инфекции, от больных с тяжелым течением болезни, а также людей, недавно путешествующих по Великобританией.

Ляшко объяснил, что к передаче образцов призывает ВОЗ. Так она пытается исследовать циркуляцию нового штамма коронавируса в мире.

В планах в среднем отправлять в лаборатории ВОЗ ежемесячно 150−200 образцов для определения мутировавшего штамма коронавируса.

Напомним, коронавирус в Украине пошел на спад перед локдауном. За минувшие сутки, 7 января, вирус был обнаружен у 5 тыс. 676 людей.