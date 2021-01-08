Коронавірус в Україні. Фото: ukrinform.uа

https://racurs.ua/ua/n148774-novyy-shtam-koronavirusu-ukrayina-napravyt-zrazky-do-vooz.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися. 19−21 січня Україна відправить в лабораторію ВООЗ перші зразки для виявлення нового штаму коронавірусу.

Їх відправлять у лабораторію, яка функціонує на базі клініки «Шаріте» в Берліні, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише «Інтерфакс-Україна».

Зразки зберуть до 14 січня від хворих з підозрою на COVID-19 на територіях зі значним рівнем поширення інфекції, від хворих з важким перебігом хвороби, а також людей, які нещодавно подорожували до Великої Британії.

Ляшко пояснив, що до передачі зразків закликає ВООЗ. Так вона намагається дослідити циркуляцію нового штаму коронавірусу у світі.

У планах в середньому відправляти в лабораторій ВООЗ щомісяця 150−200 зразків для визначення мутованого штаму коронавірусу.

Нагадаємо коронавірус в Україні пішов на спад перед локдауном. За минулу добу, 7 січня, вірус виявили у 5 тис. 676 осіб.