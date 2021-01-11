Пойдет ли Украина на полномасштабную войну с РФ, рассказал Резников

https://racurs.ua/n148854-poydet-li-ukraina-na-polnomasshtabnuu-voynu-s-rf-rasskazal-reznikov.html

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Война на Донбассе стала темой статьи для аналитического центра США Atlantic Council вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Алексея Резникова.

Продвижение к миру зависит от готовности России или, точнее, от ее нежелания положить конец конфликту. Возможности для более безопасных шагов в рамках текущих договоренностей практически исчерпаны. Слово «безопасность» имеет первостепенное значение. Украина не пойдет ни на что, что украинское общество считает неприемлемым и может еще больше дестабилизировать текущую ситуацию. Мы не рискнем развязать полномасштабную войну в Восточной Европе, — отметил Резников.

Ранее Резников заявлял, что продолжение войны против Украины экономически невыгодно для России.

Война на Донбассе длится с 2014 года после российской оккупации Крыма. Москва ведет активную вооруженную агрессию на части территории Донецкой и Луганской областей. Против России введены санкции, которые постоянно пролонгируются.

ЕС неоднократно призывал РФ взять на себя ответственность за убийство военных на Донбассе.