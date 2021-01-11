Чи ризикне Україна розв’язати повномасштабну війну, розповів Резніков

Україна не ризикне розв’язати повномасштабну війну — Резніков

https://racurs.ua/ua/n148854-chy-ryzykne-ukrayina-rozv-yazaty-povnomasshtabnu-viynu-rozpoviv-reznikov.html

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Війна на Донбасі стала темою статті для аналітичного центру США Atlantic Council віце-прем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, першого заступника глави української делегації в ТКГ Олексія Резнікова.

Просування до миру залежить від готовності Росії або, точніше, від її небажання покласти край конфлікту. Можливості для більш безпечних кроків у межах поточних домовленостей практично вичерпані. Слово «безпека» має тут першорядне значення. Україна не піде ні на що, що українське суспільство вважає неприйнятним і може ще більше дестабілізувати поточну ситуацію. Ми не ризикнемо розв’язати повномасштабну війну в Східній Європі, — зазначив Резніков.

Раніше Резніков заявляв, що продовження війни проти України економічно невигідне для Росії.

Війна на Донбасі триває з 2014 року після російської окупації Криму. Москва веде активну збройну агресію на території частини Донецької та Луганської областей. Проти Росії введено санкції, які постійно подовжуються.

ЄС неодноразово закликав РФ взяти на себе відповідальність за вбивство військових на Донбасі.