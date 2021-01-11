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Ракурс
Камала Гарріс. Фото: CNN

Камалу Гарріс відбілили на обкладинці Vogue — в мережі розгорівся скандал (ФОТО)

11 січ 2021, 12:18
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Камала Гарріс, обраний віце-президент США і перша жінка на цій посаді, з’явилася на обкладинці американського журналу Vogue. Однак користувачі в соціальних мережах неоднозначно відреагували на обкладинку модного видання.

У соцмережах заявляють, що колір шкіри Гарріс — доньки іммігрантів з Індії та Ямайки — виглядає на фото неприродно. Про це повідомляє CNN.

Натомість модне видання заперечує, що відбілювало обличчя віце-президента США на фото після фотосесії.

Ну що за косяк. У головного редактора Vogue Анни Вінтур, напевно, немає чорних друзів і колег. Я нароблю знімків Камали Гарріс на свій Samsung безкоштовно, і на 100% впевнений, що вийде краще, ніж ця обкладинка Vogue, — написав журналіст Ваджахат Алі.

Критики обкладинки заявили, що на фотографіях шкіра Камали Гарріс виглядає «розмитою», а тому не відповідає гламурній естетиці Vogue.
Обкладинка з Камалою Гарріс. Фото: CNNЗазначимо, що Камала Гарріс з’явилася на обкладинці в чорній куртці та кросівках Converse, однак це не та фотографія, яку хотіла розмістити на обкладинку команда віце-президента. Команда Гарріс вважала, що на обкладинку потрапить її фото в блакитному костюмі на золотому фоні. Після скандалу команда Гарріс запросила нову обкладинку журналу.


Обкладинка з Камалою Гарріс. Фото: CNNОбидва зображення були зроблені Тайлером Мітчеллом, який став першим чорношкірим фотографом, що зняв обкладинку для американського Vogue.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг найвпливовіших жінок 2020 року 8 грудня оприлюднив Forbes. За версією американського ділового видання, третє місце зайняла кандидат на пост віце-президента США при президенті Джо Байдена Камала Гарріс. Вона поступилася Ангелі Меркель і Крістін Лагард.

Джерело: Ракурс


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