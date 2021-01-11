Камала Гарріс. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n148853-kamalu-garris-vidbilyly-na-obkladynci-vogue-v-mereji-rozgorivsya-skandal-foto.html

Ракурс

Камала Гарріс, обраний віце-президент США і перша жінка на цій посаді, з’явилася на обкладинці американського журналу Vogue. Однак користувачі в соціальних мережах неоднозначно відреагували на обкладинку модного видання.

У соцмережах заявляють, що колір шкіри Гарріс — доньки іммігрантів з Індії та Ямайки — виглядає на фото неприродно. Про це повідомляє CNN.

Натомість модне видання заперечує, що відбілювало обличчя віце-президента США на фото після фотосесії.

Ну що за косяк. У головного редактора Vogue Анни Вінтур, напевно, немає чорних друзів і колег. Я нароблю знімків Камали Гарріс на свій Samsung безкоштовно, і на 100% впевнений, що вийде краще, ніж ця обкладинка Vogue, — написав журналіст Ваджахат Алі.

Критики обкладинки заявили, що на фотографіях шкіра Камали Гарріс виглядає «розмитою», а тому не відповідає гламурній естетиці Vogue.

Зазначимо, що Камала Гарріс з’явилася на обкладинці в чорній куртці та кросівках Converse, однак це не та фотографія, яку хотіла розмістити на обкладинку команда віце-президента. Команда Гарріс вважала, що на обкладинку потрапить її фото в блакитному костюмі на золотому фоні. Після скандалу команда Гарріс запросила нову обкладинку журналу.

Обидва зображення були зроблені Тайлером Мітчеллом, який став першим чорношкірим фотографом, що зняв обкладинку для американського Vogue.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг найвпливовіших жінок 2020 року 8 грудня оприлюднив Forbes. За версією американського ділового видання, третє місце зайняла кандидат на пост віце-президента США при президенті Джо Байдена Камала Гарріс. Вона поступилася Ангелі Меркель і Крістін Лагард.