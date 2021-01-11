Камала Харрис. Фото: CNN

https://racurs.ua/n148853-vice-prezidenta-ssha-kamalu-harris-otbelili-na-oblojke-vogue-v-seti-razgorelsya-skandal-foto.html

Ракурс

Камала Харрис, избранный вице-президент США и первая женщина на этой должности, появилась на обложке американского журнала Vogue. Однако пользователи в соцсетях неоднозначно отреагировали на обложку модного издания.

В соцсетях заявляют, что цвет кожи Харрис — дочери иммигрантов из Индии и Ямайки — выглядит на фото неестественно. Об этом сообщает CNN.

В свою очередь модное издание отрицает, что отбеливало лицо вице-президента США на фото после фотосессии.

Ну что за косяк. У главреда Vogue Анны Винтур, наверное, нет черных друзей и коллег. Я наделаю снимков Камалы Харрис на свой Samsung бесплатно, и на 100% уверен, что получится лучше, чем эта обложка Vogue, — написал журналист Ваджахат Али.

Критики обложки заявили, что на фотографиях кожа Камалы Харрис выглядит «размытой», а потому не соответствует гламурной эстетике Vogue.





Отметим, что Камала Харрис появилась на обложке в черной куртке и кроссовках Converse, однако это не та фотография, которую хотела разместить на обложку команда вице-президента. Команда Харрис полагала, что на обложке попадет ее фото в голубом костюме на золотом фоне. После скандала команда Харрис запросила новую обложку журнала.





Оба изображения были сделаны Тайлером Митчеллом, который стал первым чернокожим фотографом, снявшим обложку американского Vogue.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг самых влиятельных женщин 2020 года 8 декабря обнародовал Forbes. По версии американского делового издания, третье место заняла кандидат на пост вице-президента США при президенте Джо Байдене Камала Харрис. Она уступила Ангеле Меркель и Кристин Лагард.