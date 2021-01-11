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Ракурс
Камала Харрис. Фото: CNN

Камалу Харрис отбелили на обложке Vogue — в сети разгорелся скандал (ФОТО)

11 янв 2021, 12:18
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Камала Харрис, избранный вице-президент США и первая женщина на этой должности, появилась на обложке американского журнала Vogue. Однако пользователи в соцсетях неоднозначно отреагировали на обложку модного издания.

В соцсетях заявляют, что цвет кожи Харрис — дочери иммигрантов из Индии и Ямайки — выглядит на фото неестественно. Об этом сообщает CNN.

В свою очередь модное издание отрицает, что отбеливало лицо вице-президента США на фото после фотосессии.

Ну что за косяк. У главреда Vogue Анны Винтур, наверное, нет черных друзей и коллег. Я наделаю снимков Камалы Харрис на свой Samsung бесплатно, и на 100% уверен, что получится лучше, чем эта обложка Vogue, — написал журналист Ваджахат Али.

Критики обложки заявили, что на фотографиях кожа Камалы Харрис выглядит «размытой», а потому не соответствует гламурной эстетике Vogue.

Обложка с Камалой Харрис. Фото: CNN

Отметим, что Камала Харрис появилась на обложке в черной куртке и кроссовках Converse, однако это не та фотография, которую хотела разместить на обложку команда вице-президента. Команда Харрис полагала, что на обложке попадет ее фото в голубом костюме на золотом фоне. После скандала команда Харрис запросила новую обложку журнала.

Обложка с Камалой Харрис. Фото: CNN


Оба изображения были сделаны Тайлером Митчеллом, который стал первым чернокожим фотографом, снявшим обложку американского Vogue.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг самых влиятельных женщин 2020 года 8 декабря обнародовал Forbes. По версии американского делового издания, третье место заняла кандидат на пост вице-президента США при президенте Джо Байдене Камала Харрис. Она уступила Ангеле Меркель и Кристин Лагард.

Источник: Ракурс


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