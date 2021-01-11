Коронавірус вклав до лікарень понад три десятки киян (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n148852-koronavirus-vklav-do-likaren-ponad-try-desyatky-kyyan-karta.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 371 особи, у тому числі у 15 дітей та шістьох медиків. Всього підтверджено 117 тис. 588 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 72 тис. 53 активних хворих.
За добу померли 12 пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 2 тис. 89 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.
За добу у Києві захворіли:
- 202 жінки віком від 20 до 82 років;
- 154 чоловіка віком від 18 до 86 років;
- вісім дівчаток від одного місяця до 16 років та семеро хлопчиків від 7 до 17 років.
До лікарень за добу госпіталізували 32 пацієнти, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:
- Дарницькому районі — 129;
- Святошинському районі —45;
- Шевченківському районі — 45.
Одужали за минулу добу 207 людей. Всього коронавірус подолали 43 тис. 446 мешканців Києва.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 19−21 січня Україна відправить в лабораторію ВООЗ перші зразки для виявлення нового штаму коронавірусу. Їх відправлять у лабораторію, яка функціонує на базі клініки «Шаріте» в Берліні. Зразки зберуть до 14 січня від хворих з підозрою на COVID-19 на територіях зі значним рівнем поширення інфекції, від хворих з важким перебігом хвороби, а також людей, які нещодавно подорожували до Великої Британії.