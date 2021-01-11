Коронавирус в Киеве. Фото: Istock

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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 371 человека, в том числе у 15 детей и шестерых медиков. Всего подтверждено 117 тыс. 588 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 72 тыс. 53 активных больных.

За сутки умерли 12 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 2 тыс. 89 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

202 женщины в возрасте от 20 до 82 лет;

154 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет;

восемь девочек от одного месяца до 16 лет и семь мальчиков от 7 до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 32 пациента, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Дарницком районе — 129;

Святошинском районе −45;

Шевченковском районе — 45.

Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 43 тыс. 446 жителей Киева.



Напомним, ранее мы сообщали, что 19−21 января Украина отправит в лабораторию ВОЗ первые образцы для выявления нового штамма коронавируса. Их отправят в лабораторию, которая функционирует на базе клиники «Шарите» в Берлине. Образцы соберут до 14 января от больных с подозрением на COVID-19 на территориях со значительным уровнем распространения инфекции, от больных с тяжелым течением болезни, а также людей, которые недавно путешествовали в Великобританию.