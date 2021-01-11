Курс гривні Нацбанк підвищив після свят — що відбувається на валютному ринку (ІНФОГРАФІКА)

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Курс гривні НБУ зміцнив на 12 копійок — з 28,40 грн до 28,28 грн за 1 дол.

Офіційний курс гривні щодо євро навпаки послабився на 6 копійок. Він на 11 січня становить 34,90 грн, а 6 січня Нацбанк зафіксував його на рівні 34,84 грн.

Перші робочі дні 2021 року пройшли нестандартно як для періоду новорічних свят. Без будь-якого розгойдування міжбанк відразу увійшов у свій звичайний робочий ритм. Відбулися й валютні гойдалки за доларом і євро. Після різкого зльоту котирувань долару 4−5 січня нацвалюта різко зміцнилася.

Для гасіння курсової пожежі минулого понеділка НБУ був змушений виходити на торги і спочатку продати 20 млн за курсом 28,45 грн, а потім виставляти котирування продажу за 28,47 грн.

Наступного дня НБУ довелося викупити 20 млн за 28,28 грн, щоб не допустити тепер уже істотного обвалу валютних котирувань. У підсумку на подібних скачках курсу Нацбанку вдалося заробити приблизно 3 млн грн.

Перед святами на міжбанку долар подешевшав на 9 копійок — з 28,33/28,355 до 28,24/28,26 грн за долар, а євро трохи виріс — з 34,75/34,78 до 34, 78/34,81 грн. Періодично євро злітав і вище 35 грн, що було пов’язано як з українським ринком, так і з зовнішніми факторами. Євровалюта впевнено зростала щодо долара і на певному етапі перевищувала позначку 1,23 дол. за євро, тому відбувалася автоматична корекція курсу євровалюти щодо гривні.

Слідом за курсами міжбанку змінювалися і цінники обмінників. Готівковий долар увечері 6 січня фінкомпанії продавали за 28,44−28,50 грн, а євро — за 34,75−34,80 грн.

Населення України в грудні 2020 року збільшило купівлю валюти на 18,3% в порівнянні з листопадом — до рекордних $ 1,71 млрд. Про це свідчать дані Національного банку України.

У грудні, як і в листопаді, українці купили більше валюти, ніж продали. Сальдо було позитивним — чиста покупка склала 85 млн. дол.

За даними НБУ, за весь 2020 рік населення купило 14,85 млрд дол., продало — 15,95 млрд. дол. Чистий продаж склав 1,09 млрд. дол.