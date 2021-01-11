Курс гривны Нацбанк повысил после праздников — что происходит на валютном рынке

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Ракурс

Курс гривны НБУ укрепил на 12 копеек — с 28,40 грн до 28,28 грн за 1 долл.

Официальный курс гривны относительно евро наоборот ослаб на 6 копеек. Он на 11 января составляет 34,90 грн, а 6 января Нацбанк зафиксировал его на уровне 34,84 грн.

Первые рабочие дни 2021 года прошли нестандартно как для периода новогодних праздников. Без какой-либо раскачки межбанк сразу вошел в свой обычный рабочий ритм. После резкого взлета котировок доллара 4−5 января нацвалюта резко укрепилась.

Для тушения курсового пожара в минувший понедельник НБУ был вынужден выходить на торги и вначале продать 20 млн по курсу 28,45 грн, а потом выставлять котировки продажи за 28,47 грн.

На следующий день НБУ пришлось выкупить 20 млн за 28,28 грн, чтобы не допустить теперь уже существенного обвала валютных котировок. В итоге на подобных скачках курса Нацбанка удалось заработать примерно 3 млн грн.

Перед праздниками на межбанке доллар подешевел на 9 копеек — с 28,33/28,355 до 28,24/28,26 грн за долл., а евро немного вырос — с 34,75/34,78 до 34,78/34,81 грн. Периодически евро взлетал и выше 35 грн, что было связано как с украинским рынком, так и с внешними факторами. Евровалюта уверенно росла по отношению к доллару и на определенном этапе превышала отметку 1,23 долл. за евро, поэтому происходила автоматическая коррекция курса евровалюты по отношению к гривне.

Вслед за курсами межбанка менялись и ценники обменников. Наличный доллар вечером 6 января финкомпании продавали за 28,44−28,50 грн, а евро — по 34,75−34,80 грн.

Население Украины в декабре 2020 года увеличило покупку валюты на 18,3% по сравнению с ноябрем — до рекордных 1,71 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В декабре, как и в ноябре, украинцы купили больше валюты, чем продали. Сальдо было положительным — чистая покупка составила 85 млн. долл.

По данным НБУ, за весь 2020 год население купило 14,85 млрд долл., продало — 15,95 долл. Чистая продажа составила 1,09 млрд долл.