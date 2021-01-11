Аянское водохранилище окончательно пересохло. Кадр из видео

https://racurs.ua/n148850-v-krymu-peresohlo-ayanskoe-vodohranilische-foto.html

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Вода в оккупированном РФ Крыму остается в дефиците. Аянское водохранилище, обеспечивавшее водой Симферополь и окрестности, почти полностью пересохло.

Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, снабжающего водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая — с привкусом сухости во рту, — написал офицер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в Facebook.

Также фото пересохшего водохранилища были размещены в сервисе Google Maps.

Пересыхание Аянского водохранилища началось в 2019 году. С сентября 2020 года в оккупированном Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе начался жесткий режим ограниченного водоснабжения.

Питьевую воду жителям подают по графику — утром и вечером. В Симферополе жители получают воду по три часа утром и вечером: с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.

Оккупационные власти Крыма объявили, что планируют снизить потребление воды до 100 тыс. куб. м в сутки.

Напомним, в марте 2014 года Украина прекратила поставлять днепровскую воду на Крымский полуостров. В сентябре 2015 года активисты организовали товарную блокаду Крыма. В том же году добились полного прекращения поставок электроэнергии на временно оккупированный полуостров.

До аннексии Украина поставляла из Днепра в Крым до 85% пресной воды. Восстанавливать подачу воды Украина не собирается.

Ранее в Крыму оккупанты выкачали знаменитое озеро Инкерман. Водозабор проработал около месяца, меньше ожидаемого срока.