Аянське водосховище остаточно пересохло. Кадр із відео

https://racurs.ua/ua/n148850-u-krymu-peresohlo-ayanske-vodoshovysche-foto-video.html

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Вода в окупованому РФ Криму залишається в дефіциті. Аянське водосховище, яке забезпечувало водою Сімферополь та околиці, майже повністю пересохло.

Окупований Крим, Аянське водосховище, що постачає водою Сімферополь, пересохло. Рідна гавань вона така — з присмаком сухості в роті, — написав офіцер Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Штефан у Facebook.

Також фото пересохлого водосховища були розміщені у сервісі Google Maps.

Пересихання Аянського водосховища розпочалося у 2019 році. З вересня 2020 року в окупованому Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районі розпочався жорсткий режим обмеженого водопостачання.

Питну воду мешканцям подають за графіком — вранці та ввечері. У Сімферополі жителі отримують воду по три години вранці та ввечері: з 6.00 до 9.00 і з 18.00 до 21.00.

Окупаційна влада Криму оголосила, що планує знизити споживання води до 100 тис. куб. м на добу.

Нагадаємо, в березні 2014 року Україна припинила постачати дніпровську воду на Кримський півострів. У вересні 2015 року активісти організували товарну блокаду Криму. У тому ж році домоглися повного припинення поставок електроенергії на тимчасово окупований півострів.

До анексії Україна постачала з Дніпра у Крим до 85% прісної води. Відновлювати подачу води Україна не збирається.

Раніше в Криму окупанти викачали знамените озеро Інкерман. Водозабір пропрацював близько місяця, менше очікуваного терміну.