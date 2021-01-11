Як локдаун вплине на курси валют

Локдаун в Україні. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148849-yak-lokdaun-vplyne-na-kursy-valut.html

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Локдаун в Україні, який влада запровадила з 8 січня, знизить потреби в купівлі валюти у частини імпортерів, чий бізнес буде тимчасово закритий. Натомість ті імпортери, що продовжать працювати у локдаун, спостерігатимуть зростання потреби.

Від локдауну найбільше виграють мережі АЗС та великі продуктові мережі. Про це повідомляє «Мінфін».

Зауважимо, що зменшення кола клієнтів на міжбанку в період локдауна — небезпечне явище для гривні. Динаміка курсу залежатиме від невеликого числа учасників ринку і їхніх рішень щодо виходу або невиходу на міжбанк.

Також наголосимо, що зростання попиту на валюту провокуватиме спекулянтів на розгойдування курсу. Спекулянти залишаться головною загрозою для гривні цього тижня. При великих коливаннях курсу долара Нацбанк буде змушений виходити на торги з інтервенціями. Його котирування, і оперативність виходу на міжбанк будуть головним орієнтиром для всіх учасників ринку.

Обмінники на цьому тижні будуть орієнтуватися на поведінку міжбанку та попит і пропозицію населення. Найчастіше цього тижня обмінники будуть змінювати цінники за євро. Починаючи з 11 січня активність клієнтів поступово зростатиме, що відіб'ється і на загальній ліквідності банківської системи.

На готівковому ринку будуть орієнтуватися на міжбанк і попит громадян. Спред за доларом більшість обмінників триматимуть в межах 15−20 копійок, а в банках — 15−30 копійок. Коридор за доларом на 11−16 січня в обмінниках буде перебувати у межах 28,15−28,55 грн за дол., а в банках — 28,10−28,60 грн за дол. За готівковим євро в обмінниках курс буде в межах 34,20−34,95 грн, а в банках — 34,15−35,10 грн за євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що представники політсили Володимира Зеленського переконані, що цьогоріч українцям не варто очікувати різких стрибків курсу національної валюти. На їхню думку, в Україні «достатньо нормальний» платіжний баланс, великі золотовалютні резерви Національного банку, а також невисока інфляція за підсумками 2020 року.