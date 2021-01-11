Центр для білорусів-жертв режиму Лукашенка запрацював у Львові

https://racurs.ua/ua/n148848-centr-dlya-bilorusiv-jertv-rejymu-lukashenka-zapracuvav-u-lvovi.html

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Центр для білорусів-втікачів від режиму самопроголошеного президента сусідньої країни Олександра Лукашенка запрацював у Львові.

Там повідомили, що громадяни Білорусі, які були змушені покинути рідну країну через політичні переслідування, відтепер зможуть отримати юридичну та психологічну допомогу.

Центр надає консультації щодо подачі документів на проживання в Україні та отримання статусу біженця. Окрім цього, білорусам допомагають з пошуком житла і роботи.

Центр функціонує завдяки благодійній організації «Міжнародний волонтерський фонд «Наш дім».

Нагадаємо, у Білорусі з серпня тривають акції протесту. 10 січня нові демонстрації відбулися у Мінську, а також кількох інших містах. Тим часом Лукашенко пообіцяв представити до кінця 2021 року проект нової конституції, а також провести референдум.

Згідно з офіційними результатами серпневих виборів у Білорусі, переможцем було оголошено Лукашенка, який перебуває на посаді президента з 1994 року. Опозиція назвала результати голосування сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики неодноразово жорстко поводилися з демонстрантами.

У жовтні ЄС запровадив санкції проти білоруських чиновників, а згодом розширив «чорний список». Лукашенко також потрапив від санкції. У грудні Рада ЄС вперше запровадила обмеження проти низки підприємств Білорусі.