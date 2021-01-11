Центр для белорусов-жертв режима Лукашенко открыли во Львове

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Ракурс

Центр для белорусов, пострадавших от действий режима самопровозглашенного президента соседней страны Александра Лукашенко, заработал во Львове.

Там сообщили, что граждане Беларуси, которые были вынуждены покинуть родную страну из-за политических преследований, отныне смогут получить юридическую и психологическую помощь.

Центр предоставляет консультации о подаче документов на проживание в Украине и получение статуса беженца. Кроме этого, белорусам помогают с поиском жилья и работы.

Центр функционирует в составе благотворительной организации «Международный волонтерский фонд «Наш дом».

Напомним, в Беларуси с августа продолжаются акции протеста. 10 января новые демонстрации прошли в Минске, а также нескольких других городах. Между тем Лукашенко пообещал обнародовать до конца 2021 года проект новой конституции, а также провести референдум.

Согласно официальным результатам августовских выборов в Беларуси, победителем был объявлен Лукашенко, который находится на посту президента с 1994 года. Оппозиция назвала результаты голосования сфальсифицированными. Во время протестов белорусские силовики неоднократно жестко обращались с демонстрантами.

В октябре ЕС ввел санкции против белорусских чиновников, а впоследствии расширил «черный список». Лукашенко также попал под санкции. В декабре Совет ЕС впервые ввев ограничения против ряда предприятий Беларуси.