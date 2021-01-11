Снег в Карпатах. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148847-rezkoe-poholodanie-udarilo-v-karpatah-gory-zasypalo-snegom-foto.html

Ракурс

Погода в Карпатах резко изменилась сегодня, 11 января. Синоптики сообщают, что в горах наблюдается снег, а температура воздуха опустилась до −15°мороза.

Высота снежного покрова достигает 61 см. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На горе Поп Иван Черногорский на данный момент ясно. Ветер юго-восточный 2−3 м/с. Температура воздуха достигает −9° мороза. На снеголавинной станции Пожежевская температура воздуха опустилась до −10,5°. На снеголавинном посту Драгобат столбики термометров упали до −15,6°.



Сообщается, что пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. В ночные часы синоптики прогнозируют до −14° …- 20° мороза. Также сообщается, что 11 и 12 января Украину накроет антициклоническое поле, поэтому сильных снегопадов не ожидается. Небольшие осадки возможны в Крыму и в западных регионах Украины. 13 января на юго-востоке Украины появится циклон, который принесет мокрый снег и дождь. Там ожидается налипание мокрого снега, гололед, штормовой ветер.

Напомним, ранее мы сообщали, что снег в Карпатах выпал 2 января, во второй день нового года. В горах наблюдалась ясная погода, а температура окружающей среды составляла −8°.