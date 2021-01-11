Землетрясение произошло на Львовщине — что говорят сейсмологи

https://racurs.ua/n148846-zemletryasenie-proizoshlo-na-lvovschine-chto-govoryat-seysmologi.html

Ракурс

Землетрясение на Львовщине произошло в воскресенье, 10 января, в районе села Луки Самборского района. Об этом 11 января сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные сейсмической станции Карпатского региона, которая зафиксировала подземный толчок без негативных последствий для населения.

В 13.13 в районе села Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона было зафиксировано подземный толчок магнитудой 1,9, — говорится в сообщении.

Местные СМИ Львовщины сообщают, что сейсмостанция «Львов» зафиксировала толчок в 11.13 (по Гринвичу) в Самборском районе у пгт Рудки, неподалеку села Луки. Как указывает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, отдел сейсмичности Карпатского региона Института геофизики НАН Украины сообщил следующие координаты эпицентра землетрясения:

широта — 49,57 градусов,

долгота — 23,56 градуса.

Магнитуда подземных толчков составила 1,9, класс К = 7,3.

Глубина гипоцентра землетрясения — от нуля до двух километров.

Из населенных пунктов Самборского района информации о происшествии не поступало.

Напомним, 1 июня 2020 года произошло землетрясение на Прикарпатье. Тогда в Ивано-Франковской области зафиксировали толчки магнитудой 3,2 по шкале Рихтера.