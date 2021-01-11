Скорость вращения Земли. Фото: space.com.ua

https://racurs.ua/n148845-zemlya-vraschalas-bystree-v-proshlom-godu.html

Ракурс

Скорость вращения Земли слегка выросла и сверхточные часы немного отстают от нее. Таким образом 2020 год оказался одним из самых коротких, посчитали ученые.

По их данным, 28 самых коротких суток за все время измерений (с 1960 года) пришлись на ушедший год, пишет Time and Date AS.

Сутки на Земле длятся около 24 часов — 86 тыс. 400 секунд. Однако время, за которое планета совершает полный оборот вокруг своей оси, слегка варьируется.

С начала 1960-х годов, когда появились атомные часы и технологии, позволяющие отслеживать вращение с огромной точностью, ориентируясь по звездам, известно, что сутки могут отклоняться от средней «нормы». Эти крошечные отличия связывают с поведением расплавленного ядра Земли, динамикой океанов и атмосферы.

Как правило, они не превышают десятых долей миллисекунды, хотя способны как достигать одной миллисекунды, так и даже слегка превышать ее. Отклонение может наблюдаться и в ту, и в другую сторону, но в целом скорость вращения планеты слегка замедляется, и на больших масштабах времени сутки становятся чуть длиннее.

В результате атомные часы понемногу «убегают» вперед и Международная служба вращения Земли то и дело вносит в их ход дополнительную (високосную) секунду, синхронизируя астрономическое время с солнечным. В последний раз она была добавлена в 2016 году.

Однако 2020 год оказался необычным, и солнечное время ушло чуть вперед. За год зарегистрировали десятки необычно коротких суток, а рекорд был поставлен 19 июля, когда отклонение составило 1,46 миллисекунды.

По оценкам экспертов Time & Date, 2021 год продолжит этот тренд: сутки в наступившем году в среднем будут на 0,05 миллисекунды короче 24 часов. Таким образом, ожидается, что к концу года накопится отклонение примерно в 19 миллисекунд.

В связи с этим Международная служба вращения Земли может пойти на беспрецедентный шаг и объявить не о добавлении високосной секунды, а о ее вычитании из всемирного времени. До сих пор «переводить стрелки» атомных часов вперед, а не назад, человечеству не приходилось.

Пока о таких планах официально не объявили, однако коррективы требуется вносить в полночь с 31 декабря на 1 января — и к этому сроку планы вполне могут поменяться.

Напомним, ученые прогнозируют, что на Земле могут образоваться суперконтиненты и измениться климат.