Биткоин. Фото: Istock

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Ракурс

Курс биткоина, известной криптовалюты, продолжает падать с неустанной скоростью. 11 января курс биткоина на криптобирже Binance падал до отметки в 33,5 тыс. долл., а уже по состоянию на 8.30 утра стоимость криптовалюты находится на уровне в 34,3 тыс. долл.

За минувшие сутки стоимость биткоина снизилась на 16%. Об этом сообщает Coin Desk.



На 9.05 утра курс биткоина составляет 33 тыс. 316 долл. Цена актива начала резко падать после того, как 8 января она обновила исторический максимум около 42 тыс. долл. С тех пор актив подешевел более чем на 8 тыс. долл. Общая капитализация рынка цифровых денег сократилась на 16%, до 935 млрд долл. При этом доля биткоина составила 67,8%.

Аналитик Bloomberg Майк Макглоун назвал биткоин более перспективной инвестицией, чем золото. Он ожидает, что цена криптовалюты в ближайшее время возрастет до 50 тыс. долл. По мнению эксперта, общая капитализация биткоина в этом году достигнет 1 трлн долл. Рост цены валюты до 50 тыс. долл. он считает более вероятным, чем падение до 20 тыс. долл.

Ранее бывший аналитик инвестбанков Bear Stearns и JPMorgan Тон Вейс спрогнозировал, что в текущем году цена биткоина может подняться до 100 тыс. долл. Трейдер назвал это «консервативным» сценарием, отметив, что при благоприятных обстоятельствах возможно подорожание биткоина до 200 тыс. долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что биткоину прогнозируют рост до 100 тыс. долл. в 2021 году. Похожий прогноз дал руководитель отдела анализа данных CEX. IO Broker Юрий Мазур, который ожидает роста биткоина до 90 тыс. дол. в конце 2021 года при положительном сценарии, до 50 тыс. — при умеренном, падение до чуть более 10 тыс. — при отрицательном раскладе. Однако, по его оценке, наиболее вероятным все же является стоимость биткоина в диапазоне от 25 тыс. до 30 тыс. долл. в 2021 году.