«Секс в большом городе» вернется в эфир, но без Саманты

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Ракурс

«Секс в большом городе» вернется в эфир — американский телеканал HBO снимет продолжение сериала SATC, который расскажет о жизни главных героинь 20 лет спустя. В новом сезоне снимутся три из четырех главных героинь оригинального сериала, роли которых исполнили Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл.

Об этом ночью 11 января сообщила в соцсети Инстаграм Паркер.

Продолжение «Секса в большом городе» выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Проект получил название «And Just Like That…». В нем будет 10 получасовых эпизодов. Съемки начнутся в Нью-Йорке весной 2021 года.

Ранее Ким Кэтролл, которая играла Саманту Джонс в оригинальном сериале, отказалась от участия в новом проекте. Многие фанаты также раскритиковали попытку реанимировать проект SATC без участия Кэтролл. Они считают невозможным воссоздать атмосферу «Секса в большом городе» без Саманты. Ранее Кэтролл объясняла, что находится уже в почтенном возрасте, а также рассказывала о буллинге со стороны Сары Джессики Паркер во время съемок в сериале и существенном различии в размере гонораров.

Напомним, сериал «Секс в большом городе» выходил на канале HBO в 1998—2004 годах. В 2008 и 2010 годах в продолжение сериала были сняты два полнометражных фильма. О том, что HBO планирует снять продолжение «Секса в большом городе», неофициально сообщилось в декабре 2020 года.