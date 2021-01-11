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Ракурс
«Секс у великому місті» повернеться в ефір, але без Саманти (ВІДЕО)

«Секс у великому місті» повернеться в ефір, але без Саманти (ВІДЕО)

11 січ 2021, 10:09
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«Секс у великому місті» повернеться в ефір — американський телеканал HBO зніме продовження серіалу SATC, який розповість про життя головних героїнь 20 років по тому. У новому сезоні зіграють три з чотирьох головних героїнь оригінального серіалу, ролі яких виконували Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон, Крістін Девіс і Кім Кетролл.

Про це вночі 11 січня повідомила в соцмережі Інстаграм Паркер.

Продовження «Сексу у великому місті» вийде на стрімінговому сервісі HBO Max. Проект отримав назву «And Just Like That …». Він матиме 10 півгодинних епізодів. Зйомки стартують у Нью-Йорку навесні 2021 року.


Раніше Кім Кетролл, яка виконала роль Саманти Джонс в оригінальному серіалі, відмовилася від участі в новому проекті. Багато фанатів також розкритикували спробу реанімувати проект SATC без участі Кетролл. Вони вважають неможливим відтворити атмосферу «Сексу у великому місті» без Саманти. Раніше Кетролл неодноразово пояснювала, що перебуває в поважному віці, а також розповіла про буллінг з боку Сари Джесіки Паркер під час зйомок в серіалі і істотно занижених гонорарах за участь у проекті. Тоді Паркер заробляла в рази більше за інших акторок.

Нагадаємо, серіал «Секс у великому місті» виходив на каналі HBO у 1998−2004 роках. У 2008 і 2010 роках в продовження серіалу були зняті два повнометражні фільми. Про наміри HBO реанімувати «Секс у великому місті» неофіційно повідомлялося торік у грудні.

Джерело: Ракурс


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