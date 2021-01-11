Біткоїн. Фото: Istock

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Ракурс

Курс біткоїна, відомої криптовалюти, продовжує падати з невпинною швидкістю. 11 січня курс біткоїна на криптобіржі Binance падав до позначки у 33,5 тис. дол., а вже станом на 8.30 вартість криптовалюти знаходиться на рівні в 34,3 тис. дол.

За минулу добу вартість біткоїна знизилася на 16%. Про це повідомляє Coin Desk.





На 9.05 курс біткоїна становить 33 тис. 316 дол. Ціна активу почала різко падати після того, як 8 січня вона оновила історичний максимум близько 42 тис. дол., відтоді актив подешевшав на понад 8 тис. дол. Загальна капіталізація ринку цифрових грошей скоротилася на 16%, до 935 млрд дол. При цьому частка біткоїна склала 67,8%.





Аналітик Bloomberg Майк Макглоун назвав біткоїн більш перспективною інвестицією, ніж золото. Він очікує, що ціна криптовалюти найближчим часом зросте до 50 тис. дол. На думку експерта, загальна капіталізація біткоїну цього року досягне 1 трлн дол. Зростання ціни монети до 50 тис. дол. він вважає більш імовірним, ніж падіння до 20 тис. дол.



Раніше колишній аналітик інвестбанків Bear Stearns і JPMorgan Тон Вейс спрогнозував, що в поточному році ціна біткоїну може піднятися до 100 тис. дол. Трейдер назвав це «консервативним» сценарієм, зазначивши, що за сприятливих обставин можливе подорожчання монети до 200 тис. дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що біткоїну прогнозують зростання до 100 тис. дол. у 2021 році. Схожий прогноз дав керівник відділу аналізу даних CEX. IO Broker Юрій Мазур, який очікує зростання біткоїна до 90 тис. в кінці 2021 року при позитивному сценарії, до 50 тис. — при помірному, падіння до трохи більше ніж 10 тис. — при негативному розкладі. Однак, за його оцінкою, найбільш імовірною все ж є вартість біткоїна в діапазоні від 25 тис. до 30 тис. дол. у 2021 році.