Швидкість обертання Землі. Фото: space.com.ua

https://racurs.ua/ua/n148845-zemlya-obertalasya-shvydshe-v-2020-roci.html

Ракурс

Швидкість обертання Землі трохи зросла і надточний годинник почав відставати від неї. Таким чином 2020 рік виявився одним з найкоротших, підрахували вчені.

За їхніми даними, 28 найкоротших діб за весь час вимірювань (з 1960 року) припали на минулий рік, пише Time and Date AS.

Доба на Землі триває приблизно 24 години — 86 тис. 400 секунд. Однак час, за який планета робить повний оборот навколо своєї осі, варіюється.

З початку 1960-х років, коли з’явився атомний годинник і технології, що дозволяють відслідковувати обертання з величезною точністю, орієнтуючись по зірках, відомо, що доба може відхилятися від середньої «норми». Ці крихітні відмінності пов’язують з поведінкою розплавленого ядра Землі, динамікою океанів і атмосфери.

Як правило, вони не перевищують десятих часток мілісекунди, хоча здатні як досягати однієї мілісекунди, так і трохи перевищувати її. Відхилення може спостерігатися і в ту, і в іншу сторону, але загалом швидкість обертання планети трохи сповільнюється, і у великих масштабах часу доба стає трохи довшою.

В результаті атомний годинник потроху «втікає" вперед і Міжнародна служба обертання Землі раз у раз вносить в його хід додаткову (високосну) секунду, синхронізуючи астрономічний час із сонячним. В останній раз її додали в 2016 році.

Однак 2020 рік виявився незвичним і сонячний час пішов трохи вперед. За рік зареєстрували десятки незвично коротких діб, а рекорд був поставлений 19 липня, коли відхилення склало 1,46 мілісекунди.

За оцінками експертів Time & Date, 2021 рік продовжить цей тренд: доба у 2020 році в середньому буде на 0,05 мілісекунди коротшою за 24 години. Таким чином, очікується, що до кінця року накопичиться відхилення приблизно в 19 мілісекунд.

У зв’язку з цим Міжнародна служба обертання Землі може піти на безпрецедентний крок та оголосити не про додавання високосної секунди, а про її вирахування з всесвітнього часу. Досі не доводилося «переводити стрілки» атомного годинника вперед, а не назад.

Поки про такі плани офіційно не оголосили, однак корективи потрібно вносити опівночі з 31 грудня на 1 січня — до цього терміну плани цілком можуть змінитися.

Нагадаємо, вчені прогнозують, що на Землі можуть утворитися суперконтиненти та змінитися клімат.