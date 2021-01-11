Землетрус стався на Львівщині — що кажуть сейсмологи

https://racurs.ua/ua/n148846-zemletrus-stavsya-na-lvivschyni-scho-kajut-seysmology.html

Ракурс

Землетрус на Львівщині стався у неділю, 10 січня, в районі села Луки Самбірського району. Такі дані оприлюднила 11 січня Держслужба України з надзвичайних ситуацій з посиланням на сейсмічну станцію Карпатського регіону, яка зафіксувала підземний поштовх без негативних наслідків для населення.

О 13.13 в районі села Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 1,9, — йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ Львівщини повідомляють, що чергова сейсмостанція «Львів» зафіксувала поштовх об 11.13 (по Гринвічу) у Самбірському районі в смт Рудки, неподалік Луків. Як вказує департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики НАН України повідомив наступні координати епіцентру землетрусу:

широта 49,57 градусів,

довгота 23,56 градуси.

Магнітуда підземних поштовхів становила 1,9, клас К = 7,3.

Глибина гіпоцентру землетрусу — від нуля до двох кілометрів.

З населених пунктів Самбірського району інформація про надзвичайну подію не надходила.

Нагадаємо, 1 червня стався землетрус на Прикарпатті. Тоді в Івано-Франківській області зафіксували поштовхи магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера.