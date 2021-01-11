Cніг у Карпатах. Фото: Istoсk

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Ракурс

Погода у Карпатах різко змінилася сьогодні, 11 січня. Синоптики повідомляють, що у горах спостерігається сніг, а температура повітря опустилася до −15° морозу.

Висота снігового покриву досягає 61 см. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На горі Піп Іван Чорногірський наразі хмарно. Вітер південно-східній 2−3 м/с. Температура повітря досягає −9° морозу. На сніголавинній станції Пожежевська температура повітря спостерігається −10,5°.На сніголавинному посту Драгобат стовпчики термометрів опустились до −15,6°.





Повідомляється, що пік похолодання очікується з 14 по 19 січня. У нічні години синоптики прогнозують до −14°…-20° морозу. Також повідомляється, що 11 та 12 січня Україну накриє антициклонічне поле, тому сильних снігопадів не очікується. Невеликі опади можливі у Криму та у західних регіонах України. 13 січня на південному сході України з’явиться активний циклон, який принесе мокрий сніг та дощ. Там очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, штормовий вітер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сніг у Карпатах випав 2 січня, у другий день нового року. У горах спостерігалася ясна погода, а температура навколишнього середовища складала −8°.