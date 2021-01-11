Как локдаун повлияет на курсы валют

Курс валют. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148849-kak-lokdaun-povliyaet-na-kursy-valut.html

Ракурс

Локдаун в Украине, который власти ввели с 8 января, снизит потребности в покупке валюты у части импортеров, чей бизнес будет временно закрыт. Зато те импортеры, которые продолжат работать в локдаун, будут наблюдать рост потребности.

От локдауна больше всего выигрывают сети АЗС и большие продуктовые сети. Об этом сообщает «Минфин».

Отметим, что уменьшение круга клиентов на межбанке в период локдауна — опасное явление для гривны. Динамика курса будет зависеть от небольшого числа участников рынка и их решений по выходу или невыходу на межбанк.

Также отметим, что рост спроса на валюту могут провоцировать спекулянты. Спекулянты останутся главной угрозой для гривны на этой неделе. При больших колебаниях курса доллара Нацбанк будет вынужден выходить на торги с интервенциями. Его котировки и оперативность выхода на межбанк будут главным ориентиром для всех участников рынка.

Обменники на этой неделе будут ориентироваться на поведение межбанка и спрос и предложение населения. Чаще всего на этой неделе обменники будут менять ценники за евро. Начиная с 11 января активность клиентов постепенно будет расти, что отразится и на общей ликвидности банковской системы.

На наличном рынке будут ориентироваться на межбанк и спрос граждан. Спрэд по доллару большинство обменников будут держать в пределах 15−20 копеек, а в банках — 15−30 копеек. Коридор за долларом на 11−16 января в обменниках будет находиться в пределах 28,15−28,55 грн за долл., а в банках — 28,10−28,60 грн за долл. За наличный евро в обменниках курс будет в пределах 34,20−34,95 грн, а в банках — 34,15−35,10 грн за евро.

Напомним, ранее мы сообщали, что представители политсилы Владимира Зеленского убеждены, что в этом году украинцам не стоит ожидать резких скачков курса национальной валюты. По их мнению, в Украине «достаточно нормальный» платежный баланс, большие золотовалютные резервы Национального банка, а также невысокая инфляция по итогам 2020 года.