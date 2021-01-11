МВФ продовжив онлайн-переговори з Києвом, фото — Дело

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжив онлайн-переговори з Україною.

Місія займається переглядом програми і 11 січня поновлює співпрацю з Києвом, плануючи зустрічі з представниками влади, повідомили «Укрінформу» в Представництві МВФ в Україні.

З українськими чиновниками зустрічатимуться онлайн співробітники Європейського Департаменту МВФ з питань першого перегляду програми.

Фонд влітку затвердив нову програму Stand-By для України, розраховану на 18 місяців. Тоді ж із запланованих 5 млрд дол. Київ отримав перший транш — 2,1 млрд.

Наприкінці грудня 2020 року МВФ повідомляв, що усі заплановані зустрічі місії відбулися, але через дистанційний характер роботи і новорічні свята, вона може бути трохи довша.

Місія тоді попрацювала з 21 до 23 грудня, її робота триватиме вже після закінчення новорічних свят.

У середньому місія відбувається 10−12 повних робочих днів, тобто трохи більше двох календарних тижнів. Дистанційний характер місії, а також різниця в часі у сім годин між Вашингтоном і Києвом залишає всього чотири-п'ять годин роботи щодня замість 8−10 робочих годин у Києві під час звичайної місії. Заступник виконавчого директора місії МВФ у Києві Володимир Рашкован прогнозував, що через ці обставини тривалість нової місії може бути трохи довшою.