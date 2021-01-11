Вдруге хворіють на COVID-19 люди із дефектами в імунній системі

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148862-vdruge-hvoriut-na-covid-19-ludy-iz-defektamy-v-imunniy-systemi.html

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Коронавірус в Україні розповсюджується, через що був введений локдаун. Однак захворіти вдруге на цю інфекцію, одразу після видужання, можуть лише люди, що мають дефекти в імунній системі.

Таку думку висловив імунолог Янко Ніколіч-Жугіч. Про це він розповів в інтерв’ю для «Української правди».

За його словами, підхопити коронавірус одразу після того, як хвороба була подолана, може тільки людина, яка має невиявлені генетичні дефекти в імунній системі.

Імунолог розповідає, що в одному з досліджень у 12−13% чоловіків-пацієнтів виявили проблеми з виділенням інтерферонів першого типу, а це найперша сигнальна система, що має спрацьовувати у відповідь на вторгнення вірусу в клітину. І саме ці пацієнти мали тяжку форму коронавірусу, яка у деяких випадках призвела до смерті.

Він додав, що близько 5% населення мають схильність до більш серйозної форми цього захворювання, а приблизно 10% з цих 5%, тобто 0,5% населення, мають не виявлені раніше генетичні розлади імунної системи.

Але це жодним чином не говорить про те, що людська імунна система не здатна протистояти коронавірусу. Поки що всі дослідження свідчать, що протистоїть, і вдруге вже не пропустить удар, — розповів імунолог.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що швидке тестування на коронавірус в Україні додали до стандарту первинної медичної допомоги. Також мобільні бригади замінять на центри тестування. У першому кварталі 2021 року не буде пакету послуг для мобільних бригад, що відбирають матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19.