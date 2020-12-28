Ермак анонсировал новую встречу советников по Донбассу. Фото: slovoidilo

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Ракурс

На встречу политических советников по Донбассу в «нормандском формате» Украина рассчитывает в январе.

Мы планируем, что до конца января состоится встреча советников в нормандском формате. Как место встречи обсуждается Берлин, — заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в беседе с журналистами в Киеве, пишет «Европейская правда».

Он добавил, что встречу советников рассматривают как инструмент встречи лидеров в «нормандском формате».

По словам Ермака, с начала следующего года может начаться реализация двух договоренностей, достигнутых на уровне ТКГ: о разведении войск на четырех участках линии соприкосновения и о разминировании на 19 участках.

Напомним, в Кремле исключили проведение нормандского саммита в ближайшее время и заявили, что для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского на сегодня якобы «нет субстанции».

В то же время сообщалось, что Путин и канцлер Германии Ангела Меркель хотят активизировать работу советников «нормандской четверки».

На заседании Трехсторонней контактной группы украинская делегация предложила провести обмен пленными до 24 декабря.