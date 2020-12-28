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Ракурс
Єрмак анонсував нову зустріч радників щодо Донбасу. Фото: slovoidilo

Єрмак анонсував нову зустріч радників щодо Донбасу

28 гру 2020, 15:44
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На зустріч політичних радників щодо Донбасу в «нормандському форматі» Україна розраховує в січні.

Ми плануємо, що до кінця січня відбудеться зустріч радників у «нормандському форматі». Як місце зустрічі обговорюється Берлін, — заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак у розмові з журналістами в Києві, пише «Європейська правда».

Він додав, що зустріч радників розглядають як інструмент зустрічі лідерів у «нормандському форматі».

За словами Єрмака, з початку наступного року може початися реалізація двох домовленостей, досягнутих на рівні ТКГ: про розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення і про розмінування на 19 ділянках.

Нагадаємо, в Кремлі виключили проведення нормандського саміту найближчим часом та заявили, що для переговорів Володимира Путіна і Володимира Зеленського на сьогодні нібито «немає субстанції».


Водночас повідомлялося, що Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель хочуть активізувати роботу радників «нормандської четвірки».

На засіданні Тристоронньої контактної групи українська делегація запропонувала провести обмін полоненими до 24 грудня.

Джерело: Ракурс


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