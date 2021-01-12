«Нормандські» радники анонсували нову зустріч

Переговори. Фото: Укрнет

https://racurs.ua/ua/n148939-normandski-radnyky-anonsuvaly-novu-zustrich.html

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Зустріч радників «нормандської четвірки» завершилася після шести годин переговорів. Представник Російської Федерації Дмитро Козак заявив, що під час сьогоднішніх переговорів у Берліні радники не домовилися по жодному питанню.

Тому буде проведена ще одна зустріч через два тижні. Про це повідомляє «ТАСС».

За словами Козака, сьогоднішня зустріч у Берліні була відвертою та корисною, але домовленостей по жодному з питань радники так і не змогли досягти. Він додав, що майбутня зустріч радників скоріш за все, пройде у відеоформаті.

Зауважимо, що зустріч політичних радників лідерів «нормандської четвірки» в Берліні тривала понад шість годин. Зустріч завершилася близько 20.30 за київським часом. Сьогодні радники планували обговорити виконання домовленостей паризького саміту, який відбувся у грудні 2019 року.

На переговорах Україну представляв Андрій Єрмак — керівник Офісу президента України. Від Росії був присутній заступник адміністрації російського президента Дмитро Козак.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що представник України на переговорах Андрій Єрмак заявив, що зустріч радників розглядають як інструмент зустрічі лідерів у «нормандському форматі». За словами Єрмака, з початку наступного року може початися реалізація двох домовленостей, досягнутих на рівні ТКГ: про розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення і про розмінування на 19 ділянках.