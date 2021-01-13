П'ять мутацій COVID-19 виявили в Україні. Фото: vodasofia.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n148941-p-yat-mutaciy-covid-19-vyyavyla-vooz-v-ukrayini.html

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П’ять мутацій коронавірусу присутні на території України.

На території держави виявлено п’ять генотипів коронавірусної інфекції COVID-19, а у Львівській області циркулює мутований китайський різновид. Про це заявила директор Львівського обласного лабораторного центру, епідеміолог Наталія Іванченко на брифінгу, передає «Укрінформ».

За її інформацією, на території Львівщини циркулює вірус лінії 1.1, тобто китайського походження. При цьому на території України поки не виявили «британського» різновиду COVID-19. Українські вірусологи й надалі відправляють зразки хвороби до лабораторій ВООЗ, щоб дізнатися, чи є на території Львівщини «британський» штам коронавірусу.

На Львівщині не визначають різновиди коронавірусу, але позитивні зразки направляються до Києва, до Центру громадського здоров’я, і для проведення секвенування ці зразки відправляють до референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я. Звідти надійшла інформація, що в Україні виявлено п’ять генотипів коронавірусу, — зазначила Івченко.

Нагадаємо, фахівці встановили, що виявлений у Південній Африці мутований штам коронавірусу може виявитися стійкішим до вакцин, ніж його «аналоги».