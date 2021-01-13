Чи завершиться локдаун в Україні достроково, повідомив Степанов

https://racurs.ua/ua/n148947-chy-zavershytsya-lokdaun-v-ukrayini-dostrokovo-povidomyv-stepanov.html

Ракурс

Локдаун в Україні повинен тривати до встановленого терміну 00.00 25 січня. Таку думку у середу під час традиційного онлайн-брифінгу висловив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, МОЗ не підтримує жодних рішень щодо припинення посилених карантинних обмежень до раніше встановленого терміну.

Наразі на території країни впроваджено карантинні обмеження, загальнонаціональний карантин, який діє до 28 лютого 2021 року. Що стосується посилених карантинних обмежень, вони діють з 8 січня, і позиція МОЗ залишається незмінною: вони мають діяти по 24 січня включно. Так як це було передбачено постановою Кабміну від 9 грудня 2020 року, — зазначив Степанов.

Він додав, що під час новорічних свят українці активно подорожували з регіону до регіону, мали велику кількість контактів, тому можна спрогнозувати, що за цей час коронавірусом інфікувалася значна кількість громадян.

Жодних рішень про припинення обмежень раніше встановленого терміну ми не підтримуємо і не вносили. Ми вважаємо, що ці терміни, посилені карантинні обмеження, повинні діяти, — резюмував Степанов.

Нагадаємо, в Україні з 8 січня почав діяти так званий локдаун, запроваджений по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19.