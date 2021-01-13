Наш карантин м’який, в Європі — комендантська година — Шмигаль попросив не висміювати локдаун, фото — соцмережі

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Посилений карантин у січні попросив не висміювати очільник уряду Денис Шмигаль. Він вважає, що карантинні заходи в Україні є значно м’якішими у порівнянні з європейськими країнами.

Є велика кількість нарікань та навіть жартів з приводу того, чому в супермаркетах не можна купити щось непродуктове. Розумію, але купівля непродовольчих товарів збільшує мобільність населення. Це також означає більше часу в магазині, а відповідно більшу можливість перетнутися з тим, хто хворіє без симптомів, і розповсюдити захворювання далі, — сказав прем'єр на засіданні уряду 13 січня.

Шмигаль заявив, локдаун доречний для подальшої стабілізації епідеміологічної ситуації в державі і дозволить з 8 по 24 січня знизити динаміку захворюваності та спокійно увійти в процес вакцинації.

Комендантська година, яка є наразі в Італії, Іспанії, Португалії, у нас в Україні відсутня. Працює весь громадський транспорт, що є критичним питанням для функціонування країни. Ми встановили обмеження, які максимально запобігають скупченню людей. Наприклад, обмежена робота магазинів непродовольчих товарів, які не є товарами першої необхідності. Всі продовольчі товари, засоби гігієни, побутової хімії, медичні вироби — все необхідне є в доступі, — розповів прем'єр.

Шмигаль також обґрунтував необхідність старту посиленого карантину з 8 січня. Він назвав цю дату найбільш оптимальною, яка запобігає поширенню вірусу після свят і розриває ланцюг захворюваності, який утворився під час відповідних святкувань через високу мобільність населення.

Нагадаємо, що МОЗ розглядає кілька варіантів карантину після 24 січня. Серед можливих сценаріїв розглядають повернення адаптивного карантину або посилення обмежень.

До 24 січня посилені карантинні обмеження, після яких будуть обмеження, що діяли напередодні по всій території України. Потім вже будуть розглядатися інші варіанти.

Одним з них є запровадження адаптивного карантину. Наразі ніякої інформації про продовження локдауну немає, а з рішеннями про продовження або введення нових варіантів карантину визначаться після 24 січня.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів зазначив, що він разом з провідними епідеміологами України наполягає на продовженні січневого локдауну. За його словами, продовжити посилений карантин необхідно через те, що масові святкування за участі великої кількості людей вплинуть на зростання кількості інфікованих на COVID-19.