Проблеми угорців на Закарпатті сильно перебільшені. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n148973-problemy-ugorciv-na-zakarpatti-sylno-perebilsheni-kuleba.html

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Проблеми угорців на Закарпатті та відносини України з Угорщиною прокоментував очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Тему угорців, які живуть поза межами Угорщини, він назвав наріжним каменем внутрішньої та зовнішньої політики цієї країни.

Проблеми угорців у Закарпатській області сильно перебільшені. Гадаю, вони дуже переживали за результати угорської партії на місцевих виборах в Закарпатті. Перехвилювалися, перетнули червону лінію і відразу ж отримали від нас жорстку реакцію у відповідь. Буває. Вони зробили своє, ми своє - вважаю цей матч відіграним, — розповів Кулеба в інтерв’ю «Обозревателю».

Також він сказав, що приділяє велику увагу Закарпатській області, а на свята об’їздив весь регіон, зокрема був у Берегівському районі. Український дипломат ніде не відчув навіть жодного натяку на якусь конфліктність чи проблеми в регіоні на рівні людей.

Був і в тій частині Закарпаття, де проживають українські угорці, їв бограч, додавав туди угорський соус Ерош Пішта. Взагалі жодних проблем. Все, що нагнітається ззовні, — це винятково питання політики, бо на рівні взаємин між людьми жодних проблем немає, — зазначив політик.

Відносини України з Угорщиною він порівняв з американськими гірками.

Ми мали серйозний спад, але були і підйоми, зокрема, коли Угорщина не заблокувала набуття Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Це теж результат наших дипломатичних зусиль і конструктивного діалогу, не варто про нього забувати, — нагадав Кулеба.

У грудні після місцевих виборів був черговий спад у відносинах через втручання угорців у виборчий процес.

Зараз, сподіваюся, ми все-таки стоїмо перед черговим підйомом. Мій колега Петер Сіярто написав мені листа з пропозицією зустрітися й повернутися до конструктивних відносин. Я відповів взаємністю, — сказав міністр.



Також він шкодує, що втручання Угорщини в місцеві вибори в Україні завадило йому й Петеру подивитися футбол «спільно, як планували».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відкрито підтримав угорську партію на місцевих виборах в Закарпатті. МЗС України назвало такі дії неприйнятними.