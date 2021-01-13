Ціни на газ і хліб регулює ринок — Шмигаль анонсував перевірку усіх газопостачальників — тарифи на газ

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Ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр 13 січня встановив уряд. Водночас у Кабміні запевнили, що державне регулювання ціни на газ не означає відмову від розвитку ринку газу. Про це у середу під час онлайн-засідання Кабміну заявив прем'єр Денис Шмигаль.

З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для тих громадян, які не мають централізованого опалення. Політики більше не регулювали в ручному режимі ціни на газ, їх регулює ринок. Тобто попит, пропозиція. Такий підхід працює в усіх розвинених країнах. Газ стає таким самим товаром як хліб чи послуги інтернету. Конкуренція між газопостачальниками за споживачів в Україні означає усунення монополії окремих газопостачальників, які отримували надприбутки і не були зацікавлені, щоб ринок запрацював. Запуск ринку газу — незворотній крок, — заявив Шмигаль.

Глава уряду додав, що понад півмільйона українців вже змінили газопостачальників, а тисячі громадян ще у вересні уклали річні контракти на поставку газу на рівні 4,70 грн за кубометр і зараз суттєво економлять.

Головне завдання уряду — зробити так, аби ринок й надалі розвивався. Ми бачимо, що постачальники, які були монополістами, роблять все для того, аби тримати українців в газовому рабстві… Тому НКРЕКП починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу. Ми хочемо вийти на системне та збалансоване рішення, — резюмував прем'єр.



На його думку, особливо проблемною нині є ситуація в населених пунктах, де функціонують малі оператори ГРМ, які обслуговують невелику кількість споживачів. В Кабміні пообіцяли найближчим часом вирішити це питання.