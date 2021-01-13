Цены на газ и хлеб регулирует рынок — Шмыгаль анонсировал проверку всех поставщиков газа

https://racurs.ua/n148972-ceny-na-gaz-i-hleb-reguliruet-rynok-shmygal-anonsiroval-proverku-vseh-postavschikov-gaza.html

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Цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр 13 января установило правительство. В то же время в Кабмине заверили, что государственное регулирование цен на газ не означает отказ от развития рынка газа.

Об этом в среду во время онлайн-заседания Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для граждан, не подключенных к централизованному отоплению. Политики больше не регулирует вручную цены на газ, их регулирует рынок. То есть спрос, предложение. Такой подход работает во всех развитых странах. Газ становится таким же товаром как хлеб или услуги интернета. Конкуренция между поставщиками газа за потребителей в Украине означает устранение монополии отдельных газопоставщиков, которые получали сверхприбыль и не были заинтересованы в работе рынка. Запуск рынка газа — необратимый шаг, — заявил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что свыше полумиллиона украинцев уже сменили газопоставщиков, а тысячи граждан еще в сентябре заключили годовые контракты на поставку газа на уровне 4,70 грн за кубометр и сейчас существенно экономят.

Главная задача правительства — сделать так, чтобы рынок и в дальнейшем развивался. Мы видим, что поставщики, которые были монополистами, делают все для того, чтобы держать украинцев в газовом рабстве… Поэтому НКРЭКУ начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа. Мы хотим выйти на системное и сбалансированное решение, — резюмировал премьер.



По его словам, проблемной остается ситуация в населенных пунктах, где функционируют малые операторы ГРМ, которые обслуживают небольшое количество потребителей. В Кабмине пообещали в ближайшее время решить этот вопрос.