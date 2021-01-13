Какие модели потребления алкоголя причиняют наибольший вред. Фото: incrussia.

https://racurs.ua/n148970-kak-pravilno-upotreblyat-alkogol-vyyasnili-uchenye.html

Ракурс

Как модели потребления алкоголя влияют на здоровье, исследовали британские ученые.

В исследовании рассматривали данные больше 309 тыс. человек (средний возраст — 56 лет), за исключением непьющих, делающих это редко или тех, у кого в анамнезе есть рак, инфаркт миокарда, инсульт или цирроз печени. Работа ученых опубликована в журнале BMC Medicine.

Участники заполняли анкеты, в которых рассказали о том, как часто пьют алкоголь, в каких объемах и какой вид (красное, белое или крепленое вино, пиво либо сидр, крепкие спиртные напитки, шампанское или смешанные), а также о том, сопровождают ли они это приемом пищи.

Меньше половины опрошенных, употребляющих алкоголь регулярно (47,8%), сообщили, что выпивают в среднем 1−14 единиц (юнитов, один юнит равен 10 миллилитрам этанола) в неделю — согласно рекомендациям, это несет минимальный риск для здоровья.

Еще 43,3% участников пили спиртное в объемах, наносящих средний вред (15−35 единиц в неделю для женщин; 15−50 единиц в неделю для мужчин), а 8,9% респондентов были подвержены максимальному риску (женщины из этой группы потребляли больше 35 единиц в неделю, мужчины — больше 50 единиц).

Анализ данных показал, что употребление спиртных напитков, кроме красного вина, связано с более высоким относительным риском смерти от всех причин (25%), серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта (31%), а также цирроза печени (48%).

Помимо этого ученые обнаружили, что у любителей пива и сидра вероятность неблагоприятных последствий для здоровья значительно выше по сравнению с теми, кто предпочитает красное вино: на 18% больше риск смерти от всех причин, на 36% — цирроза печени, на 11% — риск несчастного случая или травм.

Употребление алкоголя без еды оказалось связано с более высоким скорректированным риском смертности (на 10%) по сравнению с потреблением его совместно с пищей. Абсолютная частота случаев смерти, cердечно-сосудистых болезней и несчастных случаев или травм была выше среди участников, употреблявших алкоголь без еды, — уверяют специалисты.



Кроме того, участники, распределившие спиртное на три-четыре дня в неделю, имели более низкую прогнозируемую вероятность смертности и сердечно-сосудистых рисков.

Напомним, американские учёные выявили взаимосвязь между самоизоляцией и употреблением алкоголя. Оказалось, что люди, у которых наблюдалась зависимость от алкоголя, из-за карантина стали пить еще больше.