Вернуть льготный тариф на свет Рада предложит Кабмину. Фото: golos.ua

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Вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения Верховная Рада предложит Кабинету министров.

Соответствующий проект постановления № 4581 «О приостановлении повышения тарифов на энергоносители и пересмотре их размеров», подписан 27 депутатами из разных фракций и групп и уже зарегистрирован на сайте парламента. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на текст постановления.

Отмечается, что парламентарии рекомендуют правительству в течение одного месяца с даты вступления в силу постановления «принять меры по возобновлению действия специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии в части: возобновление льготного фиксированного тарифа на электроэнергию в размере 0,9 грн за 1 кВт. ч, действовавший для населения за первые 100 кВт. год в месяц».

Также нардепы рекомендуют Кабмину отменить абонплату за транспортировку газа для тех потребителей, которые за собственные средства построили газовые сети для поставки газа в населенные пункты, где они проживают. Остальным потребителям Рада будет рекомендовать уменьшить тарифы на доставку «голубого топлива».

Напомним, накануне Нового года Кабмин отменил льготные 100 кВт-ч для населения до 31 марта 2021 года. Теперь вся электроэнергия для населения стоит 1,68 грн за кВт-ч.

Ранее сообщалось, что средняя цена на электрическую энергию в Украине во втором квартале 2020 года на рынке на сутки вперед была выше, чем в странах Европейского Союза.