Повернути пільговий тариф на світло Рада запропонує Кабміну. Фото: golos.ua

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Повернути пільговий тариф на електроенергію для населення Верховна Рада запропонує Кабінету міністрів.

Відповідний проект постанови № 4581 «Про зупинення підвищення тарифів на енергоносії та перегляд їх розмірів», підписаний 27 депутатами з різних фракцій та груп й вже зареєстрований на сайті парламенту. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на текст постанови.

Зазначається, що парламентарі рекомендують уряду упродовж одного місяця з дати набрання чинності постановою «вжити заходів щодо відновлення дії спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії в частині: поновлення пільгового фіксованого тарифу на електроенергію у розмірі 0,9 грн за 1 кВт. год, що діяв для населення за перші 100 кВт. год на місяць».

Також нардепи рекомендують Кабміну скасувати абонплату за транспортування газу для тих споживачів, які за власні кошти побудували газові мережі для постачання газу до населених пунктів, де вони проживають. Решті споживачам Рада рекомендуватиме зменшити тарифи на доставку «блакитного палива».

Нагадаємо, напередодні Нового року Кабмін скасував пільгові 100 кВт-год для населення до 31 березня 2021 року. Тепер уся електроенергія для населення коштує 1,68 грн за кВт-год.

Раніше повідомлялося, що середня ціна на електричну енергію в Україні у другому кварталі 2020 року на ринку на добу вперед була вищою, ніж у країнах Європейського Союзу.