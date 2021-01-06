Занижені тарифи на електроенергію для населення розкритикував Вітренко

https://racurs.ua/ua/n148693-zanyjeni-taryfy-na-elektroenergiu-dlya-naselennya-rozkrytykuvav-vitrenko.html

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Тарифи на електроенергію для населення значно нижче ринкових, проте в українців недостатньо грошей, щоб розрахуватися за комунальні послуги навіть за низьких цін.

Про це 6 січня у Фейсбук написав тимчасово виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко.

Ціна на електроенергію для побутових споживачів (населення) значно нижче ринкової, але люди все одно незадоволені, тому що у них мало грошей на оплату електроенергії навіть за такими цінами, — зазначив Вітренко.

Він вказав, що ціна на електроенергію на оптовому ринку України в середньому є нижчою за ціни у європейських сусідів, а тарифи на передачу та розподіл в середньому — значно нижчими.

Великі промислові споживачі однаково незадоволені, тому що одним потрібна стабільність, іншим гнучкість, всім потрібна прогнозованість, а цього на ринку не вистачає, — розповів Вітренко.

Чиновник також нагадав про проблему атомної та «зеленої» енергетики в Україні.

У найбільшого виробника (ДП НАЕК «Енергоатом» — ред.) відносно низька виробнича собівартість, але йому все одно катастрофічно не вистачає грошей, тому що це дійна корова, та й ще в клітці з хижаками. У «зелених» виробників високий тариф, за яким держава зобов’язалася купувати електроенергію, але вони незадоволені, тому що держава перед ними заборгувала, — додав Вітренко.

Нагадаємо, напередодні Нового року Кабмін скасував пільгові 100 кВт-год для населення до 31 березня 2021 року. Тепер уся електроенергія для населення коштуватиме 1,68 грн за кВт-год.