Заниженные тарифы на электроэнергию для населения раскритиковал Витренко

https://racurs.ua/n148693-zanijennye-tarify-na-elektroenergiu-dlya-naseleniya-raskritikoval-vitrenko.html

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Тарифы на электроэнергию для населения значительно ниже рыночных, однако у украинцев недостаточно денег, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги даже в условиях низких цен.

Об этом 6 января в Фейсбук написал временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

Цена на электроэнергию для бытовых потребителей (населения) значительно ниже рыночной, но люди все равно недовольны, потому что у них мало денег на оплату электроэнергии даже по таким ценам, — отметил Витренко.

Он указал, что цена на электроэнергию на оптовом рынке Украины в среднем уступает ценам в соседних странах Европы, а тарифы на передачу и распределение в среднем — значительно ниже европейских.

Крупные промышленные потребители все равно недовольны, потому что одним нужна стабильность, другим гибкость, всем нужна прогнозируемость, а этого на рынке не хватает, — рассказал Витренко.

Чиновник также напомнил о проблеме атомной и «зеленой» энергетики в Украине.

У крупнейшего производителя (ГП НАЭК «Энергоатом» — ред.) относительно низкая производственная себестоимость, но ему все равно катастрофически не хватает денег, потому что это дойная корова, еще и в клетке с хищниками. У «зеленых» производителей высокий тариф, по которому государство обязалось покупать электроэнергию, но они недовольны, потому что государство им задолжало, — добавил Витренко.

Напомним, накануне Нового года Кабмин отменил льготные 100 кВт-час для населения до 31 марта 2021 года. Теперь вся электроэнергия для населения будет стоить 1,68 грн за кВт-час.