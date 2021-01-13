Фиксированную цену на газ 6,99 грн на время карантина и госрегулирование тарифов введет Кабмин

Тариф на газ на уровне 6,99 грн за кубометр предлагает утвердить Кабинет министров Украины. Об этом заявил в среду, 13 января, премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-заседание правительства.

Пандемия коронавируса существенно повлияла на возможность украинцев зарабатывать и рассчитываться за коммунальные услуги… В связи с этим правительство и чиновники на текущей неделе проводили ряд совещаний и встреч, обсуждая ситуацию с ценами на газ и за коммунальные услуги. На совещании у президента 13 января был принят ряд решений: в связи с введением карантина в Украине, а также резким и непомерным ростом биржевых цен на газ предлагается ввести для всех бытовых потребителей на период карантина или до конца отопительного сезона цену на уровне 6,99 грн за кубометр. Это на сегодня самая низкая цена на украинской бирже, в то время, когда некоторые облгазы продают газ по 10 грн за кубометр и выше. Это существенное уменьшение почти на 30% и более цены на газ, — заявил Шмыгаль.