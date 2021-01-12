Снизим тарифы как можно быстрее — Шмыгаль о цене на газ

https://racurs.ua/n148928-snizim-tarify-kak-mojno-bystree-shmygal-o-cene-na-gaz.html

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Цену на газ пообещал в самое ближайшее время снизить глава Кабмина Денис Шмыгаль. Об этом премьер-министр сообщил 12 января в своих соцсетях по результатам онлайн-встречи с нардепами от фракции власти «Слуга народа».

Со «слугами» также разговаривали и.о. министра энергетики Юрий Витренко и председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Чиновники обсуждали ситуацию с тарифами на газ для населения и его доставку.

Представители Минэнерго и «Нафтогаза» представили два плана и заверили, что оба приведут к снижению платежек для людей.

Шмыгаль пообещал принять «ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ». Вполне вероятно, что их могут принять уже 13 января на очередном заседании Кабмина.

Ранее в правительстве говорили о двух возможных механизмах снижения тарифов.

Первый — это формирование тарифов на газ по формуле «цена на европейских хабах минус цена транспортировки газа в Украину». Министерство энергетики предлагает временно ограничить маржу для газопоставщиков.

Второй предлагает государственная компания «Нафтогаз». Это — усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает «Нафтогаз». Предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов.