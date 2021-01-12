Знизимо тарифи якнайшвидше — Шмигаль про ціну на газ

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Ціну на газ пообіцяв найближчим часом знизити очільник Кабміну Денис Шмигаль. Про це прем'єр-міністр повідомив у своїх соцмережах за результатами онлайн-зустрічі з нардепами від фракції влади «Слуга народу».

Зі «слугами» також розмовляли в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко і голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. Чиновники обговорювали ситуацію з тарифами на газ для населення і його доставку.

Представники Міненерго та «Нафтогазу» представили два плани і запевнили, що обидва призведуть до зниження платіжок для людей.

Шмигаль пообіцяв ухвалити «низку управлінських рішень, які сприятимуть встановленню справедливих цін на газ». Цілком ймовірно, що їх можуть прийняти вже 13 січня на черговому засіданні Кабміну.

Раніше в уряді говорили про два ймовірних механізми зниження тарифів.

Перший — це формування тарифів на газ за формулою «ціна на європейських хабах мінус транспортування газу до України». Міністерство енергетики пропонує тимчасово обмежити маржу для газопостачальників.

Другий пропонує державна компанія «Нафтогаз». Це — посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить «Нафтогаз». Пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів.