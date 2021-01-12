«Вразливим споживачам» хочуть зафіксувати ціну на газ, фото — Високий замок

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Ціну на газ для певних категорій споживачів Кабмін може зафіксувати. Іншим шляхом вирішення тарифної проблеми в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко бачить активнішу зміну громадянами постачальників газу.

Вітренко на своїй сторінці у Фейсбук у декількох постах розповів, як уряд може відреагувати на збільшення тарифів. У понеділок, 11 січня, з цього приводу його викликали на Банкову до президента, а сьогодні має відбутися розширена нарада за участю нардепів провладної партії.

Як виявилося за результатами моніторингу цін, ціна облгаззбутів за тисячу кубометрів у січні становить від 6 тис. 990 до 10,8 тис. грн, а середньозважена — 9 тис. 618 грн. Ціна «Нафтогазу» — 7 тис. 220 грн. При цьому частка ринку облгаззбутів — 89%.

Вітренко повідомив, що громадянам варто пояснювати, як змінити постачальника газу, а також запропонував розглянути варіант із запровадженням «вразливих» споживачів.

«Укргазвидобування» продаватиме постачальникам газ для таких споживачів на рівні «хаб мінус транспортування» плюс визначена гранична націнка постачальників. Ціна буде зафіксована на рік і переглядатиметься на підставі котирувань на біржі в листопаді.

Споживачі зможуть так само вільно обирати собі постачальника, а ті, хто не входитиме до категорії «вразливих», зможуть обирати контракти не з фіксованою на рік ціною, а будь-які інші.

Йдеться про рівень ціни 5 тис. 356 грн, тобто на 44% менше, ніж середньозважена ціна у січні. Постачальники зможуть конкурувати, пропонуючи меншу націнку, — написав Вітренко.

За його словами, якщо не реагувати на ситуацію, то ціна в лютому збільшиться ще приблизно на 15%.

На ситуацію з ціною в Україні й досі, за словами Вітренка, впливає російський «Газпром».

Ціна «хаб мінус» на січень мала становити 5 900 грн, тобто «Нафтогаз» продає за ціною на 22% вищу за «хаб мінус». На ринку в Центральній та Східній Європі домінує «Газпром», який не продає газ на кордоні РФ і України, блокує експорт газу з РФ іншими компаніями, експорт із Середньої Азії. Якби «Газпром» цього не робив, то з економічної точки зору можна було б очікувати, що ціна на оптовому ринку була на рівні «хаб мінус транспорт» — тобто ціна на ліквідному європейському ринку, куди через Україну йде газ з території РФ, мінус вартість траспортування від кордону РФ і України до цього європейського ринку, — пояснив в. о. міністра.

Про подібні способи вирішення тарифної проблеми 11 січня заявив й прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Крім того, він пропонує тимчасово обмежити маржу для газопостачальників.