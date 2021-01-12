Цену на газ хотят зафиксировать «уязвимым потребителям»

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Ракурс

Цену на газ для определенных категорий потребителей Кабмин может зафиксировать. Другим путем решения тарифной проблемы в. о. министра энергетики Юрий Витренко видит смену гражданами поставщиков газа.

Витренко на своей странице в Фейсбук в нескольких постах рассказал, как правительство может отреагировать на увеличение тарифов. В понедельник, 11 января, по этому поводу его вызвали на Банковую к президенту, а сегодня должно состояться расширенное совещание с участием нардепов провластной партии.

Как оказалось по результатам мониторинга цен, цена облгазсбытов за тысячу кубометров в январе составляет от 6 тыс. 990 до 10,8 тыс. грн, а средневзвешенная — 9 тыс. 618 грн. Цена «Нафтогаза» — 7 тыс. 220 грн. При этом доля рынка облгазсбытов — 89%.

Витренко сообщил, что гражданам стоит объяснять, как сменить поставщика газа, а также предложил рассмотреть вариант с введением категории «уязвимых» потребителей.

«Укргаздобыча» будет продавать поставщикам газ для таких потребителей на уровне «хаб минус транспортировка» плюс определенная предельная наценка поставщиков. Цена будет зафиксирована на год и будет пересматриваться на основании котировок на бирже в ноябре.

Потребители смогут так же свободно выбирать себе поставщика, а те, кто не будет входить в категории «уязвимых», смогут выбирать контракты не с фиксированной в год ценой, а любые другие.

Речь идет об уровне цены 5 тыс. 356 грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку, — написал Витренко.

По его словам, если не реагировать на ситуацию, то цена в феврале увеличится еще примерно на 15%.

На ситуацию с ценой в Украине до сих пор, по словам Витренко, влияет российский «Газпром».

Цена «хаб минус» на январь должна была составить 5 тыс. 900 грн, то есть «Нафтогаз» продает по цене на 22% выше «хаб минус». На рынке в Центральной и Восточной Европе доминирует «Газпром», который не продает газ на границе РФ и Украины, блокирует экспорт газа из РФ другими компаниями, экспорт из Средней Азии. Если бы «Газпром» этого не делал, то с экономической точки зрения можно было бы ожидать, что цена на оптовом рынке была на уровне «хаб минус транспорт» (цена на ликвидном европейском рынке, куда через Украину идет газ из РФ) минус стоимость транспортирования от границы РФ и Украины к этому европейскому рынку, — пояснил и. о министра.

О схожих способах решения тарифной проблемы 11 января заявил и премьер-министр Денис Шмыгаль. Кроме того, он предлагает временно ограничить маржу для газопоставщиков.