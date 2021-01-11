Тимошенко призвала депутатов требовать снижения цены на газ. Фото: Суспільне

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Повышение тарифов на газ прокомментировали в партии «Батькивщина».

В политсиле разработали план решения кризиса, сложившегося в связи с повышением цен на газ и тепло в Украине. Народный депутат Юлия Тимошенко призвала местные советы требовать от центральной власти реализовать этот план. Соответствующее заявление 11 января появилось на странице Тимошенко в Facebook.

Я призываю депутатов партии «Батькивщина» по всей стране, а также представителей других сил, которым небезразлично благосостояние украинских семей, созывать внеочередные сессии советов разных уровней и требовать от правительства принятия решения о направлении на нужды населения газа из наших подземных хранилищ по цене закупки, — написала Тимошенко и добавила, что это позволит в три раза снизить цену на газ.

Также парламентарий выразила недовольство, что парламентское большинство до сих пор не подготовило план антикризисных мер в связи с повышением тарифов. Нардеп призвала власть немедленно обеспечить украинцев газом по цене не выше, чем закупочная.

Напомним, в Кабинете министров наработали два способа решения вопроса роста тарифов на газ для населения. Кроме того, чиновники сформировали механизм для уменьшения цены на транспортировку газа.