Тимошенко закликала депутатів вимагати зниження ціни на газ. Фото: Суспільне

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Підвищення тарифів на газ прокоментували у партії «Батьківщина».

У політсилі розробили план вирішення кризи, що склалася у зв’язку з підвищенням цін на газ і тепло в Україні. Народний депутат Юлія Тимошенко закликала місцеві ради вимагати від центральної влади реалізувати цей план. Відповідна заява 11 січня з’явилася на сторінці Тимошенко у Facebook.

Я закликаю депутатів партії «Батьківщина» по всій країні, а також представників інших сил, яким небайдужий добробут українських сімей, скликати позачергові сесії рад різних рівнів і вимагати від уряду прийняття рішення про направлення на потреби населення газу з наших підземних сховищ за ціною закупівлі, — написала Тимошенко й додала, що це дозволить втричі зменшити ціну на газ.

Також парламентар висловила невдоволення, що парламентська більшість досі не підготувала план антикризових заходів у зв’язку з підвищенням тарифів. Нардеп закликала владу негайно забезпечити українців газом за ціною не вищою, ніж закупівельна.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів напрацювали два способи вирішення питання зростання тарифів на газ для населення. Крім того, урядовці сформували механізм для зменшення ціни на транспортування газу.